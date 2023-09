"LOVE"-Skulptur von Indiana nach New York zurückgekehrt

New York hat wieder eine der berühmten "LOVE"-Skulpturen: Nach vielen Jahren an einer Straßenecke in Manhattan wurde die Skulptur mit den vier aufeinandergestapelten großen roten Buchstaben von US-Künstler Robert Indiana (1928-2018) restauriert, neu bemalt und am Mittwoch (Ortszeit) vor dem Rockefeller Center eingeweiht. Zusammen mit weiteren Werken von Indiana soll die Skulptur dort bis zum 23. Oktober zu sehen sein.

BILD: SN/APA/DPA/CHRISTINA HORSTEN 'LOVE'-Skulptur steht vor dem Rockefeller Center

Indiana hatte in den 1960er-Jahren mit dieser Art Skulpturen zu experimentieren begonnen und eine erste für das Indianapolis Museum of Art geschaffen. Heute stehen die "LOVE"-Skulpturen, die es in den USA auch als Briefmarke gibt, in vielen Städten der Welt. Unzählige Menschen fotografieren sich täglich davor. Der 2018 im US-Bundesstaat Indiana geborene Künstler, der Mitbegründer der Pop-Art-Szene war, fühlte sich allerdings von Nachahmern illegal kopiert und von der New Yorker Kunstwelt missverstanden. 1978 zog er sich auf eine kleine Insel vor der Küste des US-Bundesstaats Maine zurück, wo er 2018 im Alter von 89 Jahren starb.