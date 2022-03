Ludwig Wittgenstein, der"fremde Gast" in Cambridge

Spurensuche an dem Ort, wo der österreichische Philosoph lebte, arbeitete und an den Ritualen und Mentalitäten litt.

Drei Tage nach seinem 62. Geburtstag starb der österreichische Philosoph Ludwig Wittgenstein 1951 in der englischen Universitätsstadt Cambridge. In dieser als liberal eingestuften Kommune hatte er nur mit Widerwillen gelebt, aus dem Jahr 1946 ist das Zitat "Alles an diesem Ort stößt mich ab" überliefert.

Der Philosoph Hans Veigl - auch er kann auf längere Aufenthalte in Cambridge verweisen - unternimmt in "Wittgensteins Cambridge - Einübung in Lebensformen" eine Spurensuche in der geistigen wie gesellschaftlichen Landschaft, in der ...