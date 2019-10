Mahnende Worte zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse

Zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse blickt die Branche auf positive Marktzahlen, sieht sich aber zugleich in einer gesellschaftlichen Verantwortung. "Verlagen und Buchhandlungen gelingt es, sich in der wachsenden Medienkonkurrenz zu behaupten", so der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Heinrich Riethmüller, am Dienstag. Den Besuchern öffnen sich die Messehallen am Mittwoch.

SN/APA (dpa)/Andreas Arnold Die Frankfurter Buchmesse ist ab Mittwoch für alle zugänglich