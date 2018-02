Mantua ehrt Andreas Hofer

Die Stadt, in der Andreas Hofer 1810 als Tiroler Freiheitskämpfer hingerichtet worden ist, errichtet ihm ein Museum, das ihn als Helden eines europäischen Patriotismus zeigen will.

"Zu Mantua in Banden der treue Hofer war", singen die Tiroler in ihrer Landeshymne und beklagen darin noch immer "Schmach und Schmerz", der mit der Hinrichtung Andreas Hofers ganz Deutschland und insbesondere dem Land Tirol zugefügt worden sei. Nun jedoch möchte die norditalienische Stadt dem Tiroler Volkshelden Andreas Hofer ein Museum widmen. Es solle 2019 eröffnet werden, kündigte der Bürgermeister von Mantua, Mattia Palazzi, nach einem Treffen mit einer Tiroler Delegation unter der Leitung des Landtagspräsidenten Herwig van Staa (ÖVP) an. Andreas Hofer, Wirt aus dem Passeiertal und Oberkommandant der Tiroler Widerstandskämpfer, war am 20. Februar 1810 in der lombardischen Stadt auf Befehl Napoleons von den französischen Besatzern hingerichtet worden.