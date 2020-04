Marie Colbin erzählt aus Italien: "Ich sehe die Kraft in diesem Land"

Ein tagebuchartiger Text der österreichischen Schauspielerin und Astrologin Marie Colbin, die nach vielen Jahren in Salzburg seit einiger Zeit in Italien lebt: "PRIMAVERA / CORONA / ITALIA / COSTIERA 2020".

Ich erzähle euch:

Wo beginne ich? Wie versteht ihr meine Geschichte?

Wie sooft im Leben bringt das Schicksal Vorboten ins Haus. Bereits im November 2019 traf mich ein brutaler Schicksalsschlag. Wie manche wissen, lebe ich mit enorm vielen Tieren seit 3 Jahren in Italien,

im Norden an der Küste am Meer. In diesem Gebiet gibt es nichts: nur mich, mein Haus, viele Tiere und das Meer. Es ist ein Sommerhaus, ohne Heizung, sehr kalt im Winter. Der Vermieter investierte 70 Jahre lang nicht in das Haus und wir sitzen jetzt in seinen Scherben. Die anderen Bewohner in dieser Gegend leben nur ein paar Monate im Sommer in den Häusern, den Rest des Jahres stehen diese Häuser leer.

Aus Angst, Tiere könnten ihre Gärten beschmutzen, streuen manche leider Rattengift. Ella die Mutter meiner vielen Kinderkatzen brachte ihren Babys im November oft ein paar Ratten somit sie frisches Blut aus den Hälsen der Tiere bekommen zur Stärkung. Leider war in manchen Hälsen Gift und die Kleinen saugten dieses Gift aus. Es ist ein qualvoller Tod. Die Tiere verbluten innerlich / bekommen keine Luft mehr / ersticken. 10 Tiere starben in meinen Armen und ich konnte nichts tun / kein Antibiotikum half. Das einzige was ich konnte war viel Liebe geben, diesen unschuldigen Lebewesen, die glücklich weiterleben wollten, sie waren erst 3 Monate alt. Die meisten von ihnen. Es starb leider auch Occhi mein Seher der 1 Jahr alt war, auch er starb an dem Rattengift. Er ging den Weg allein.

Wir verabschiedeten uns und er zog sich dann zurück zum Sterben. Die ganz Kleinen wickelte ich in Tücher und die liegen jetzt alle unten im Heizraum zum Trocknen, wie in Ägypten früher die Pharaonen ihre Liebsten bewahrt haben, so mache ich das auch. Alle anderen Tiere hatten Glück, sie erwischten nicht so viel von dem Gift. Manche kämpften lang ums Überleben und haben es geschafft.

Ich bebilderte jedes Detail, das war sehr schmerzhaft. Jedoch liegt in diesen ganz gewaltigen Erlebnissen auch eine enorme Kraft, die uns weiterbringt. Ich wusste plötzlich, wir dürfen uns jetzt nicht mehr vermehren, ich muss es jetzt schaffen alle Tiere zu kastrieren. Da die Tierkliniken sehr weit weg sind von unserem Lebensplatz hier, war ich immer abhängig von einem Fahrer der vielleicht kommt, oder auch nicht um die Tiere zum Arzt zu bringen. Oft kamen die Fahrer viel zu spät und Ella war wieder schwanger. Sie zeugte die Kinder mit ihrem Bruder Italo. Diese Geschichte ist eine lange Geschichte, die ich euch heute nicht erzählen werde, lieber ein andermal oder ihr liest mein neues TA-BU 2014-2020, ich hoffe ich finde eine Möglichkeit das Buch zu verlegen, es in den Menschenfluss zu bringen, möchte sehr gerne, dass es zu euch kommt. Da stehen dann alle Details von Tag zu Tag und ihr werdet mich viel besser verstehen.

Ja - ich suche einen starken Verlag / auf den Verlass ist. Möge er sich bald zeigen.

Ich fand eine Lösung für meine vielen Tiere, indem ich jedes Einzelne auf den Gepäckplatz meines Fahrrads packte. In einer Box schnallte ich die Tiere fest und fuhr täglich bei Wind und Wetter am frühen Morgen in die Klinik zur Kastration. 25 Kilometer 4 x am Tag. Am frühen Morgen gab ich das Tier ab, dann fuhr ich zurück zu meinen anderen Tieren um sie zu versorgen, am Nachmittag holte ich das Tier wieder ab und brachte es frisch kastriert nach Hause. 100 Kilometer täglich und wir haben es geschafft.

Ich wusste die Zeit drängt, denn jetzt in der großen Corona Krise wären die Kastrationen nicht mehr möglich gewesen, es gibt absolute Ausgangssperre. Meine Intuition fühlte das Schicksal vor. So wie auch Nostradamus, er war Arzt und Astrologe, bereits im 15.Jahrhundert wusste, 2020 kommt eine große Transformation auf die Menschheit zu, so sehe auch ich als Astrologin diese große Wandlung. Astrologie ist seit 30 Jahren mein 2. Standbein. Da kenne ich mich wirklich gut aus / da bin ich fundiert.

Meine Tiere sind jetzt nicht gestresst, können ruhig mit mir Primavera feiern und wir können unsere Kräfte einteilen und erwarten jetzt nicht sofort wieder Nachwuchs.

Ich bin stolz in Italien zu leben, ich sehe die Kraft in diesem Land. Italia hat schon sehr viele Krisen bewältigt, das Land wird auch diese Krise gut schaffen und wie ich hoffe daraus lernen. Viele Menschen ersticken, schmerzvoll ich weiß. Die Lungen sind verklebt, kein Atem ist mehr möglich. So wie auch meine Tiere schmerzvoll erstickt sind, sterben jetzt sehr viele Menschen. Manchmal kann einfach keiner mehr helfen, da heißt es dann ja sagen zum Tod. Zur Fügung des Schicksals. Wichtig ist jetzt Disziplin. Alle Auflagen erfüllen. Grenzen zu. Ja - das ist jetzt enorm wichtig. Die totale Konsequenz, sonst geht es nicht. Vorbild sein. Die Natur sagt danke zu diesem Prozess. Die Natur kann jetzt atmen. Diese Stille - diese Langsamkeit. Das Bewusstsein schärfen, ganz genau hinsehen, aus Fehlern lernen. Das Meer reinigt sich von Minute zu Minute. Die Natur kann das sehr schnell. Auch meine Tiere können das. Wir Menschen müssen wieder lernen mit der Natur zu leben - sie zu achten - zu respektieren. Die Luft hier an der Küste ohne Autos, ohne Schiffe ist plötzlich ganz rein. Delphine kommen wieder in die Bucht zurück, erzählen. Das Wasser ist jetzt glasklar mit Sicht bis auf den Grund. Für mich ist das ein ideales Leben, ich wünsche es mir immer so. Ein Glückskind bin ich ja - ich weiß, jedoch muss auch ich vieles ertragen von dem ihr keine Ahnung habt. Jeder hat sein eigenes Bündel - jeder geht seinen ganz speziellen Weg. Die Isolation ist für mich ein Kinderspiel denn ich lebe immer isoliert. Ich brauche die Stille um zu überleben. Bin hoch sensibel so wie meine Tiere.

Es ist ein Privileg dass ich jetzt alleine die Küste mit dem Fahrrad entlang fahren darf - 20 Kilometer weit bis zum nächsten Supermarkt. Ich darf das nur, weil ich kein Auto besitze, andere dürfen das jetzt nicht. Die Polizei überprüft alle, fragt im Detail.

Wo fahren Sie hin Signora? Zum Supermarkt. Wo wohnen Sie? In der Costiera. Dort gibt es nichts. Nur mich - meine Tiere und das Meer. Ich könnte ja nur mit Reis durchkommen, jedoch meine Tiere nicht. Somit fahre ich alle 10 Tage 1x zum Supermarkt und decke uns mit Futter ein. Woher kommen Sie? Aus Austria.

Ma adesso io sono una Italiana. Ich bin jetzt Italienerin. Die 2 Polizisten lachen mich an.

Sie staunen. Grazie Signora. Anche a lei / auch an Sie vielen Dank für ihre Arbeit, es ist jetzt sehr wichtig. Io sono molto brava con Corona. Ich achte auf mich und meine Tiere.

Ich achte auch auf andere - kläre auf und fordere Konsequenz. Denn nur mit absoluter Disziplin ist jetzt Corona zu dämmen. So schnell wird kein Impfstoff da sein, für Covid 19, somit heißt es umdenken - neu schöpfen. Jede Krise hat auch ihre Chance und die Neuentdeckung beginnt ab jetzt. Eine neue Zeit erwacht. Pluto der Mächtige reißt immer erst alles nieder, bevor er neu aufbauen kann. Uranus war nicht einzuordnen, denn er muss überraschen. Das ist seine Funktion. Wir Astrologen wussten alle, es wird eine große Transformation kommen, jedoch in welcher Form wussten wir nicht.

Jetzt wissen wir es.

Ich hätte euch noch vieles zu erzählen. Zu viel auf einmal ist vielleicht zu viel.

Ich berichte wieder wenn ich darf. Wenn ihr mir zuhört - meine Schriften gerne lest.

Im Supermarkt stehen die Menschen Schlange bis zur Straße. Die Abstände zwischen den Menschen sind viel größer geworden als noch vor 10 Tagen. Die meisten tragen Masken und Gummihandschuhe. Viele schauen beim Warten immer auf ihr iPhone.

Ich schaue in den Himmel - in die Wolken und zu den Menschen hin. Ich beobachte ganz genau. Bei Federico aus Senegal in der Farmacia im Supermarkt hole ich mir Solgar 7 -das Mittel ist gut für meine Knochen und ein Arnica Gel - da meine linke Körperseite wund ist. Die Seite des Gefühls. Seitdem mein Vermieter mir 3 Serben in den Garten brachte um die Steine aufzubrechen, da die Wurzeln der großen Linde die Wasserrohre zerdrückten, schlafe ich nicht gut. Die Bohrer sind extrem laut und ich bat damit zu warten bis nach der Krise. Italiener können auch sehr stur sein, sehr emotional. Der Vermieter gab nicht nach. Die Serben trinken am Morgen Schnaps und auch am Abend gegen Corona - sagen sie. Dazwischen brauchen sie viel Bier für die Arbeit. Uns Tiere strengt das an. Wir wünschen nur, dass die 3 bald wieder abhauen. Sind froh, dass die Auflagen jetzt so streng sind und keiner mehr in unseren Garten darf. Das ist heilsam. Wir machen unsere Arbeit selbst, brauchen keine Hilfe, schon gar nicht in der Not. Da wünschen wir nur Ruhe für die Konzentration.

Im Supermarkt drinnen sind die Abstände der Menschen wieder etwas kleiner. Es ist schwer für Italiener Abstand zu halten. Die sind gern im Rudel - sind nicht gern allein. Die Serben jedoch, die sind noch neugieriger, die kommen immer ganz nah ran, wollen alles ganz genau wissen. Kapieren immer noch nicht, dass sie jetzt Abstand halten müssen. Sie wollen es nicht verstehen. Drago, Elio und Nikola. Drago vermisst immer noch Milosevic, die anderen beiden nicht, die sind sehr froh im vereinten Europa. Sie leben bereits seit 35 Jahren in Italia.

Die Italiener sind dankbar zumindest an der Kasse ihr Herz auszuschütten. Sie möchten reden, sich erklären. Auch die Kassiererinnen sind dankbar für Kommunikation bei all der ganzen Anspannung. Ciao Cara - Ciao - rufen wir uns zu und lächeln.

Non e facile adesso. No. Per tutti.

Auch Sidi aus Senegal fällt mir zu. Er sieht anders aus mit der Maske. Seine Augen blitzen. Ciao Maria - no Sidi io sono M a r i e come in Francia no Maria. M a r i - senza A Si - okay.

Es ist sehr schwer für Italiener meinen Namen auszusprechen, auch für Sidi der schon so lange in Italien lebt. In Senegal spricht man ja eigentlich Französisch. In Italien gibt es kein langes I. Es existiert einfach nicht. Das gibt es nur in Österreich und in Frankreich. Auch die Deutschen haben das lange I. Ich muss es immer wiederholen, bis sie es verstehen. Maria klingt mir zu heilig. Marie passt besser zu mir.

Zu allerletzt will ich Italia noch verteidigen. Mein stolzes, starkes Volk. In Italien ist die Krankenversicherung für alle Menschen frei. Mariotti hat das vor vielen Jahrzehnten eingeführt. Somit hat Italien sehr wohl viel mehr Corona Tests durchgeführt als andere Länder, denn der Test ist teuer. Mag sein, es war zu spät mit dem Beginn der Tests, jedoch bemüht sich Italien vorbildhaft. Alle helfen hier mit.

Wie wichtig eine freie Krankenversicherung ist zeigt sich in solchen Krisenzeiten und somit hoffe ich aus dem Tiefsten, Amerika wacht auf und wählt im November Joe Biden, den damaligen Vize von Barack Obama, der am Weg war die Krankenversicherung für alle Bürger einzuführen. Für das ganze Volk. Ich wünsche mir eine sehr gute Fügung. Möge Corona allen helfen für eine stärkere - bessere - liebevollere Welt - für die Erde - für den Cosmos.

Marie Colbin

an der Küste am Meer

