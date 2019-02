Markus Lüpertz: "Stehe als Grafiker erst am Anfang"

"Malerfürst" Markus Lüpertz sieht sich trotz jahrzehntelanger Übung erst am Anfang seines Schaffens als Grafiker. "Ich bin noch immer nicht da angekommen, wo ich sein will", sagte der Künstler am Donnerstag im Leipziger Museum für Druckkunst. Ab Freitag zeigt das Museum 80 Druckgrafiken von Lüpertz, die seit Mitte der 1980er Jahre bis heute entstanden sind.

SN/APA/dpa/Sebastian Willnow In der Ausstellung sind 80 Druckgrafiken von Lüpertz zu sehen