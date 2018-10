Markusbasilika in Venedig nach Flut wieder zugänglich

Nach den Unwettern der vergangenen Tage, bei denen das Hochwasser in Venedig mit einer Höhe von 1,56 Meter über Normal einen der bisher höchsten Pegelstände erreicht hat, ist die Markusbasilika am Mittwoch Besuchern wieder zugänglich. Im Eiltempo wurde der Dom gesäubert und wieder geöffnet, nachdem der komplette Fußboden am Montag von Hochwasser überflutet worden war, berichteten lokale Medien.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Lage in Venedig beruhigt sich