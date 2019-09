Martha Jungwirth gestaltet Eisernen Vorhang der Staatsoper

Martha Jungwirth gestaltet den Eisernen Vorhang der Wiener Staatsoper in der neuen Saison 2019/20. Die Ausstellungsreihe, die seit 1998 läuft, bringt Jahr für Jahr ein Kunstwerk von 176 Quadratmetern vor die Bühne des Hauses am Ring. Das Werk der österreichischen Malerin, die im Jänner ihren 80. Geburtstag feiert, wird am 10. Oktober erstmals präsentiert, wie die Staatsoper am Montag mitteilte.

SN/APA/ROBERT JAEGER Jungwirths Werk wird am 10. Oktober erstmals präsentiert