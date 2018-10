maschek im Interview: "Berge und Lifte - es ist ein Zwergenstaat"

Wieso regiert Peter Schröcksnadel so lang? Warum ist der Hund der Außenministerin wichtig? Maschek reden drüber.

Was Maschek - Peter Hörmanseder, Robert Stachel und Ulrich Salamun - seit 20 Jahren machen , fasst Austrofred im Buch zum Jubiläum so zusammen: "Das künstlerische Konzept von den Mascheks (...) ist schnell erklärt: Der Fernseher rennt, im Normalfall eine Nachrichtensendung, der Ton ist aber ausgeschaltet und stattdessen reden sie drüber." Warum sie das machen, erzählen Hörmanseder und Stachel im Interview.

Der Verschleiß von Maschek ist enorm: Sieben Bundeskanzler, drei Bundespräsidenten und sechs ÖVP-Chefs gab es, seit es euch gibt. Bedeutet das, es gibt keine schlechten Zeiten für Satire? Hörmanseder: Es bedeutet vor allem, dass die Amtsträger als Personen nicht so wichtig sind. Sie sind kurz für einen Moment wichtig. Menschen, die sich aus eigenem Zwang - wie wir - damit beschäftigen, sind auch nicht wichtiger, aber konstanter. Uns ist es relativ egal, war daherkommt. Da ist es wurscht, ob das eine ganz rechte, eine linkere oder bürgerliche Regierung ist. Jede wird von uns gleich behandelt. Potenzial für Fehlleistungen und deren Thematisierung hat jede Figur.

Wirklich jede H: Bei manchen braucht es eben auch ein bisschen Zeit. Nehmen wir die Außenministerin Kneissl, die hat sich auch erst durch ihre Hunde und die Hochzeit für uns gut entwickelt.

Welche Figuren eignen sich schlecht H: Unsere Mütter kommen nicht vor.

Stachel: Man muss unterscheiden in die darstellerische Eignung und in eine satirisch-politische Eignung. Darstellerisch ist eine Figur dankbar, wenn sie etwas sehr deutlich preisgibt oder deutlich versteckt.

Wer ist so eine Figur S: Ich habe eine große Freude, Sebastian Kurz zu parodieren. Der möchte gern so ein geschliffener Redner sein. Er ist ja der Zauberlehrling von Matthias Strolz, der hat ihn trainiert und dann nicht mehr zurückpfeifen können. Und er ist in Wahrheit viel zu jung, was viele als "jugendliches Talent" sehen. Aber im Grunde sieht er immer wieder wie verkleidet aus unter all den älteren Staatsrepräsentanten. Ich sehe bei Kurz so einen überehrgeizigen Schulsprecher, der allen gefallen will, beim Redewettbewerb Erster ist und auch den 100-Meter-Lauf gewinnt: immer ein bisserl zu viel, ein bisserl zu schön reden, ein bisserl zu ehrgeizig. Und wenn ihm was entgleitet, ist das eben lustig.

Wie sympathisch muss Ihnen denn eine Figur sein H: In echt muss sie einem gar nicht sympathisch sein. Die Figur, die wir daraus machen, muss das schon sein.

S: Sympathisch ist nicht der richtige Zugang. Es ist eher so, dass man für die Figuren eine Art von Verständnis entwickelt. Natürlich ist das bei uns keine Schauspielerei, in der man mit Haut und Haar eine Figur verkörpert. Was wir aber brauchen, ist ein Schuhlöffel, eine kleine Geste, eine Floskel, aus der heraus man die Figur dann sprechen lassen kann. Das ist keine Sympathie, sondern eher Empathie oder analytisches Verständnis.

Politiker, aber auch Sportler sind immer besser medial geschult, geschminkt, bestens angezogen und auch immer stromlinienförmiger. Macht das Ihre Arbeit schwieriger S: Es ist schon so, dass man sich sich manchmal die Zähne ausbeißt, weil alles glatt poliert und weggeschliffen wurde, was für die Parodie geeignet wäre. Aber als Beispiel taugt da auch der Bundeskanzler. Man muss dann eben eine Behauptung finden, wie der unter dieser Oberfläche ausschauen könnte - und dann entlarvt man die geschliffene Rhetorik als Maske. Und das ist ja grundsätzlich ein Maschek-Anliegen: Maskierung und Inszenierung bloßstellen oder auch bis zur Kenntlichkeit entstellen. Es geht darum, der Politik und auch den Politikern nicht auf den Leim zu gehen oder nach dem Mund zu reden. Wir wollen dem Publikum sagen: Lacht zuerst drüber, schaut euch die Lächerlichkeit der Inszenierung an und findet dann eine eigene Perspektive.

Wie hat sich euer Blick auf die Politik denn verändert H: Ich weiß, dass ich noch weniger auf die Idee käme, in die Politik zu gehen.

S: Das ginge ja auch gar nicht, weil ja viel zu viel gegen dich vorliegt. An mir stelle ich fest, dass man sich wappnen muss, damit der Blick nicht zu zynisch wird. Ich mag die Idee, sich Zusammenhänge von oben anzuschauen und nicht zu schnell zu glauben, was wer sagt. Man muss nur aufpassen, dass aus diesem Blick keine Abgehobenheit wird. Ich will mir nicht denken: Das geht mich alles nichts an. Je älter man wird, je besser situiert man ist, desto größer wird diese Gefahr. Daran muss man sich dauernd auch gegenseitig erinnern. Ich frage mich aber, ob wir ohne Maschek nicht eh schon komplett deppert wären.

Wieso deppert S: Na ja, eher resigniert als deppert.

H: Wir haben das Glück, dass wir für uns ein Ausdrucksmittel gefunden haben, mit dem wir Unzufriedenheit, aber auch Wünsche - nicht nur politische - einfach hinknallen können und es viele Leute gibt, die das dankbar annehmen. Das ist ein großes Glück und trotzdem bestimmt uns immer noch die Haltung, wie es ganz zu Beginn war.

Wie war es da? H: Was wir machten, ging immer von einer berechtigten Empörung aus. Es galt immer einen Widerstand zu leben. Und auch wenn wir jetzt viel besser situiert sind, dieser Widerstand wird bleiben, das ist die Haltung, aus der alles passiert.

Zu Anfang sprachen wir ja von der Liste derer, die ihr alle überlebt habt. Nur einer ist H: … der Schröcksnadel …

Ja, nur der Präsident des Skiverbands ist immer noch da. Was sagt das über das Land H: Dass wir viele Berge haben und dass der Skisport künstlich aufgebläht wird, weil wir sonst nichts haben. Es ist eben ein Zwergenstaat.

S: Ein Staat im Staat ist die Skiwelt.

H: Und der Präsident dieses Staats ist einer, der es geschafft hat - mit welchen Methoden auch immer - alle von sich abhängig zu machen, die Medien, die Sportler, weil er sie zu Beginn gemanagt hat, die Berge und die Lifte, weil sie ihm gehören.

S: Ich glaube ja, der Peter Schröcksnadel ist das Zugeständnis von Wien an den Westen. Wien war immer der Wasserkopf und da hat man sich gesagt: Gut, den bekommt ihr, denn könnt' ihr dann auf immer und ewig haben.



Live: Auf ihrer Jubiläumstour durch Österreich gastieren maschek am

25. und 26. Oktober in Salzburg.

Ein Buch zum Jubiläum gibt es auch: "20 Jahre Maschek - Satire darf al".