Museen in Graz und Wien erbitten typische Dinge aus der Coronakrise.

So rasant wie in der Coronakrise hat sich die Museumswelt noch nie weitergedreht. Während sonst archäologische Funde oder Stücke aus früheren Jahrhunderten als kostbare Exponate gelten, wird von einigen Museen jetzt schon gesucht, was kaum im Alltag der Gegenwart angekommen ...