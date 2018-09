Massenpanik bei Global Citizen Festival in New York

Das Global Citizen Festival in New York ist von einer Massenpanik überschattet worden. Hunderte Menschen stürmten am Samstagabend zu den Ausgängen des Konzertgeländes im Central Park, nachdem Zuschauer wegen vermeintlicher Schüsse Alarm geschlagen hatten. Laut Polizei wurden 15 Menschen leicht verletzt. Verängstigte Zuschauer drängten sich an den Zäunen und trampelten einander nieder.

SN/AFP/ANGELA WEISS 15 Zuschauer wurden verletzt