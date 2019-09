Mauerkünstler Avignon will sich erneuernde East Side Gallery

Der Street-Art-Künstler Jim Avignon macht sich für eine Zukunft des Touristenmagneten East Side Gallery in Berlin mit jährlich wechselnden Kunstwerken stark. "Persönlich würde ich mir wünschen, dass die Mauer als solche stehen bleibt, vielleicht in Verbindung mit einem Museum, aber kuratiert jedes Jahr neu an Künstler gegeben wird, die dort für ein Jahr Arbeiten ausstellen", sagte er zur dpa.

SN/APA (dpa)/Arne Immanuel Bänsch Jim Avignon setzt sich für Künstler ein