Mehlspeis, Fiaker und kesse Blicke: Wie Österreich im Nachkriegsfilm eine Identität suchte

Im Heimatfilm erfand sich Österreich nach 1945 neu. Eine Onlineschau im Haus der Geschichte zeigt die süße Behauptung politischer Unschuld.

Es gab einmal ein Österreich, in dem besonders knusprige Salzstangerl einem jungen, verliebten Mädel die Gunst des g'naschigen Kaisers Franz Joseph bescheren konnten. Es war jenes Österreich, in dem Beziehungen zwischen Adel und dem sogenannten einfachen Volk voll erotischer Verheißung waren und in dem Schnitzelseligkeit und Walzersehnsucht ebenso identitätsstiftend wie ernsthaft waren.

Dieses Österreich existierte nur in Heimatfilmen, die in den Fünfzigerjahren ihre Hochblüte erreichten. Nun widmet sich das Haus der Geschichte Österreich in einer Online-Ausstellung anhand von ...