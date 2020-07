Mehr als 3000 Anträge bei Künstlerfonds ausbezahlt

Am 3. Juli ist der bei der SVS eingerichtete Künstler-Überbrückungsfonds gestartet, der mit bis zu 90 Mio. Euro dotiert ist. Seither seien über 3.000 Anträge gestellt und ausgezahlt worden, gab am Freitag SVS-Obmann Peter Lehner bekannt. Im Schnitt hätten die Betroffenen die Überbrückungsfinanzierung nach rund vier Tagen am Konto, teilte Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) mit.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer und SVS-Obmann Peter Lehner

Pro Antrag können bis zu 6.000 Euro ausbezahlt werden - allfällige Zuwendungen aus dem Härtefallfonds werden davon abgezogen. Auszahlungen aus dem Fonds der Künstlersozialversicherung (KSVF) - bisher pro Kopf 1.000 Euro - werden hier nicht gegengerechnet. Aus dem Topf der KSVF wurden mit heutigem Stand bisher mehr als 2 Mio. Euro an mehr als 2.100 Antragsteller ausgeschüttet. Erreicht werden sollen damit jene Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturvermittler, die weder beim Härtefallfonds noch beim neuen Überbrückungshilfe-Fonds anspruchsberechtigt sind.