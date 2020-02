"Mehr als eine Tributshow" - "Forever Amy" kommt nach Wien

Amy Winehouse hatte eine kurze Karriere, in der sie bloß zwei Alben veröffentlichte und nur relativ wenige Fans durften sie live erleben. Die am 26. März in Wien gastierende Show "Forever Amy" soll dem Publikum das Gefühl der Konzerte der 2011 verstorbenen Sängerin vermitteln. "Es ist mehr als ein Tribut", betonte Dale Davis, der musikalische Leiter der Produktion, im Gespräch mit der APA.

SN/APA (AFP/GETTY/Archiv)/KEVIN WIN Amy Winehouse verstarb überraschend 2011