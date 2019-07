Mehta gibt letzte Konzerte als Dirigent in Tel Aviv

Nach Jahrzehnten gibt der weltberühmte Dirigent Zubin Mehta sein Amt als Direktor des Israelischen Philharmonieorchesters in Tel Aviv ab. An diesem Sonntag dirigiert er das Orchester das letzte Mal in dieser Funktion, wie eine Orchestersprecherin am Mittwoch bestätigte. Der 83-Jährige werde die "Messa da Requiem" von Giuseppe Verdi aufführen.

SN/APA (Getty)/Joe Scarnici Zubin Mehta gibt sein Amt nach Jahrzehnten ab