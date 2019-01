Menasse bekommt trotz Kritik am Zitieren Zuckmayer-Medaille

Es bleibt beim umstrittenen Preisträger: Trotz Kritik am Umgang mit Zitaten und historischen Daten wird der österreichische Schriftsteller Robert Menasse die Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz bekommen. Sie werde am 18. Jänner überreicht, teilte die Staatskanzlei in Mainz am Montag mit.

SN/APA (dpa)/Arne Dedert Würdigung des Wirkens für die europäische Idee bleibt aufrecht