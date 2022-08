Messe Art & Antique: Viele Wege führen in den Festspielbezirk

Ein ägyptischer Sarkophag und ein gläsernes Küken: Die Aussteller der Messe Art & Antique zeigen heuer Kunst mit Festspielbezug.

Bäume säumen den Weg, der am Ufer der Salzach entlangführt. Ein Blick über den Fluss eröffnet die Sicht auf die Festung Hohensalzburg. 1849 fing Johann Fischbach die verträumte Szene in Öl auf Papier auf Leinwand ein. Sehen kann man das Werk aktuell auf der Kunstmesse Art & Antique, die auch heuer wieder Kunst, Antiquitäten und Designstücke in die Residenz Salzburg bringt. Das Werk Fischbachs, der als Mitbegründer des Salzburger Kunstvereins eng mit der Stadt verbunden war, wird vom Kunsthandel Giese ...