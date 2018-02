MeToo-Debatte: Für Claus Theo Gärtner richtig

Der deutsche Schauspieler Claus Theo Gärtner ("Ein Fall für Zwei") hofft angesichts der #MeToo-Debatte um Belästigung und sexuellen Missbrauch auf Veränderungen in der Schauspielbranche. "Es ist richtig, dass das endlich aufs Tablett kommt und denen da das Handwerk gestoppt wird, so manchem. Vielleicht ändert sich ja was", sagte der 74-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in München.

SN/APA (dpa)/Maurizio Gambarini Claus Theo Gärtner kennt man aus "Ein Fall für 2"