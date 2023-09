Michael Heltau mit Goldenem Ehrenzeichen gewürdigt

Kammerschauspieler und Publikumsliebling Michael Heltau ist am Donnerstagabend das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich durch Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) verliehen worden. Die Laudatio beim Festakt im Burgtheater hielt der frühere Staatsoperndirektor Ioan Holender.

"Ihr Schaffen, sehr verehrter Herr Heltau - und ich glaube, ich kann hier für viele sprechen - hat mich immer auf besondere Weise berührt. Ich habe es als große Kunst und aufrichtig an ein 'Du' gerichtet empfunden. Ihre Stimme und Ihre Haltung haben unendlich viele Menschen getröstet, bestärkt und auf eine besondere Art und Weise mit der Welt verbunden", schwärmte Mayer laut Aussendung am Freitag über den Burg-Doyen, der erst im Juli seinen 90. Geburtstag hatte und neben der Schauspielerei auch als Chansonnier und Entertainer Erfolge feierte. "Michael Heltau hätte durchaus nur für diese eine, die größte Bühne im deutschsprachigen Raum, die des Burgtheaters, tätig sein können. Aber es haben ihn in seinem Leben offensichtlich immer auch andere Bühnen interessiert, Bühnen, die es ihm ermöglicht haben, Menschen zu erreichen, die nicht hier ins Theater kamen", so Mayer.

"Man hat ihm die Direktionen vom Theater in der Josefstadt, dem Theater an der Wien und dem Burgtheater angeboten", aber Heltau habe darauf gesagt, dann könne er ja nicht spielen", erinnerte Laudator Holender und konstatierte: "Heltau ist kein Schauspieler. Er ist ein Bühnenmensch."

Der Gewürdigte stimmte dem in seiner Dankesrede zu und erklärte: "Mich interessiert das Ganze. Für mich selbst habe ich mich nie besonders interessiert. Wahrscheinlich hat mich das auch davor bewahrt, auf mich selbst hereinzufallen."