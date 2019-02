Michael Jacksons Nachlassverwalter wollen HBO-Doku stoppen

Michael Jacksons Nachlassverwalter wollen eine Dokumentation über alte Missbrauchsvorwürfe gegen den verstorbenen Popstar verhindern. In einem zehnseitigen Brief werfen sie dem TV-Sender HBO, bei dem "Leaving Neverland" am 3. und 4. März ausgestrahlt werden soll, fragwürdige Methoden bei der Produktion vor.

SN/APA (AFP)/KEVORK DJANSEZIAN Michael Jackson: Doku über angeblichen Kindesmissbrauch