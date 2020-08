Michael Niavaranis "Theater im Park" bleibt fortbestehen

Österreichs vielleicht umtriebigster Theatermacher, Michael Niavarani, hatte inmitten der Coronakrise die scheinbar verrückte Idee geboren, unter dem Titel "Theater im Park" nahe dem Belvedere eine neue Freiluftspielstätte zu gründen. Und das Vorhaben hat sich zum vollen Erfolg entwickelt. Dank der Ersten Bank als neuem Sponsor bleibt die ursprünglich nur temporär gedachte Bühne nun fortbestehen.

Zumindest bis Ende 2022 ist die Finanzierung der momentan 1.250 Personen Platz bietenden Open-Air-Anlage im eigentlich nicht zugänglichen Privatgarten des Palais Schwarzenberg gesichert. Seit Juli werden hier Kabarett, aber auch klassische Musik gezeigt. In den ersten acht Wochen habe man bereits 80.000 Karten verkauft, freute sich Niavaranis Co-Organisator Georg Hoanzl.

Nun ist also klar, dass man auch für die kommenden zwei Saisonen zu planen beginnen kann, da das Projekt am außergewöhnlichen Standort gesichert ist - was Niavarani in einer aktuellen Aussendung augenzwinkernd zur Kenntnis nimmt: "Es gab hier das erste Mal vom Publikum Lob für eine Location. [...] Und mein Programm wurde mit keinem Wort erwähnt."

Quelle: APA