Milliardär kauft Auktionshaus Sotheby's um 3,7 Mrd. Dollar

Der französisch-israelische Milliardär Patrick Drahi fügt das Auktionshaus Sotheby's zu seiner Sammlung hinzu. Er übernimmt Sotheby's für 3,7 Mrd. Dollar (3,28 Mrd. Euro), wie das Auktionshaus am Montag mitteilte. Mit 57 Dollar je Aktie zahlt er einen Aufschlag von 61 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag. Nach 31 Jahren an der New Yorker Börse soll Sotheby's von den Kurszetteln verschwinden.

SN/APA (AFP/GETTY)/Drew Angerer Sotheby's gehört zur Top-Liga der Auktionshäuser