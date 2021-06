Milliardärin befeuert Kunst und Ökologie

Maja Hoffmann verwirklicht in Südfrankreich mit Kunst, Architektur, Forschung und Umweltschutz ihre "Utopie für eine Kulturinstitution".

Nach über zehnjähriger Bauzeit ist am Samstag im südfranzösischen Arles ein Ausstellungspark der Schweizer Milliardärin Maja Hoffmann eröffnet worden. Im Mittelpunkt des elf Hektar großen Komplexes steht der 56 Meter hohe Turm nach Plänen des US-amerikanischen Architekten Frank Gehry. Mit "Luma Arles" hat die Miterbin des Hoffmann-La-Roche-Pharmakonzerns eines der größten privaten Kunst- und Kulturprojekte Europas geschaffen. Die Kosten des Turms mit einer Fassade aus rund 11.000 Aluminiumkästen werden auf bis zu 150 Mill. Euro geschätzt.

Die 1956 in Basel geborene Dokumentarfilmproduzentin hat das Gelände mitten in Arles 2010 für rund zehn Millionen Euro erworben. Die Hallen auf dem Parc des Ateliers - einst Reparaturwerk der französischen Eisenbahn - wurden sukzessive umgebaut. Zur Eröffnung werden im Turm mit 15.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche Werke aus der Sammlung von Maja Hoffmanns Luma-Stiftung gezeigt - "Luma" ist ein Kunstwort aus den Vornamen ihrer beiden Kinder Lukas und Marina - sowie Werke aus der Sammlung der Emanuel-Hoffmann-Stiftung, die ihre Großmutter Maja Hoffmann-Stehlin 1933 gegründet hat. Einige der Hallen wurden bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, etwa anlässlich des Fotofestivals "Rencontres d'Arles", das sie mitfinanziert.

Schon während ihres Film-Studiums sammelte sie zeitgenössische Kunst. Seit Ende der 1990-Jahre hat sie gemeinsam mit Künstlern und Institutionen zahlreiche Kunstprojekte realisiert. So sei allmählich die Idee eines Orts der Kreation und des Austauschs zwischen Künstlern, Intellektuellen und Wissenschaftern entstanden, sagte Maja Hoffmann. Was zuerst eine "Utopie für eine Kulturinstitution des 21. Jahrhunderts" gewesen sei, sei in mehr als zehn Jahren Wirklichkeit geworden: So ist der Parc des Ateliers mitten in der Stadt ein Komplex mit mehreren Ausstellungshallen, einer Künstlerresidenz, einem Park, einem Café und Restaurant.

"Luma Arles" ist eine Ideenschmiede für Kultur und Ökologie. Architektur, Kunst, Forschung und Umweltschutz greifen hier ineinander. In einem Gebäude befindet sich das "Luma-Atelier", ein Design- und Forschungslabor, dessen zehn Mitarbeiter nach lokalen Ressourcen suchen, um wenig umweltbelastende Materialien zu entwickeln. Einige kamen im Turm zum Einsatz, wie Paneele aus dem Salz der Camargue, dem Naturschutzgebiet südlich von Arles.

