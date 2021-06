Misstöne nach der Landschaftsoper im Eis

Zieht nicht genehmigte La-Strada-Veranstaltung auf dem Dachstein eine Strafe nach sich?

"Signal am Dachstein", diese am Sonntag in der Gletscherregion über die Bühne gegangene "Landschaftsoper" des Grazer Festivals La Strada und des Festivals der Regionen (OÖ) könnte nun ein behördliches Nachspiel haben. Laut dem oberösterreichischen Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) habe die Naturschutzbehörde die Veranstaltung nicht genehmigt. Den Organisatoren drohe nun eine Strafe in der Höhe von bis zu 35.000 Euro. La-Strada-Intendant Werner Schrempf kündigte eine rechtliche Prüfung des erst nach der Generalprobe am Freitag eingegangenen abschlägigen Bescheids an.

"Die ...