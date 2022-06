Mit dem Rad ins Storchenparadies

Landesausstellung. In Schloss Marchegg wird von der ersten Besiedlung bis zu Umwälzungen in der Hainburger Au erzählt.

Mit sanfter Mobilität waren wohl noch wenige Landesausstellungen so gut erreichbar wie heuer die "Marchfeld-Geheimnisse" in Marchegg. Obwohl direkt am einst massiv bewachten Grenzstreifen zur damaligen Tschechoslowakei gelegen, ist die alte Königsstadt Marchegg im östlichsten Teil Niederösterreichs keine 40 Kilometer von Wien entfernt und mit der S-Bahn angebunden. Man kann aber auch eine andere Route wählen - etwa mit der Nordbahn nach Angern an der March und dort aufs Fahrrad umsteigen. Dann hat man die Wahl, mit der kleinen Floßfähre ...