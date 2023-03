Mit der Jahrhundert-Journalistin Hella Pick auf ein paar Kaffee mit Gorbatschow und durch eine Nacht mit Willy Brandt

Als Kind wurde Hella Pick vor den Nazis in Sicherheit gebracht, dann war sie nah dran an der großen Weltpolitik.

Als Kind wurde Hella Pick vor den Nazis in Sicherheit gebracht, dann war sie nahe dran an der großen Weltpolitik.

Als Kind wurde Hella Pick vor den Nazis in Sicherheit gebracht, dann war sie nahe dran an der großen Weltpolitik.

Mit einem "Goodbye" fing es an. Es war das einzige englische Wort, das Hella Pick kannte. Sie war elf Jahre alt und sie war Nummer 4672 bei dem Kindertransport, der am 15. März 1939 aus dem nationalsozialistischen Wien in London ankam. Die Chancen waren gering, dass etwas aus dem jüdischstämmigen Mädchen werden könnte. Nun blickt Hella Pick mit 93 Jahre auf ein Leben zurück, das sie in alle Welt führte, mit wichtigen Weltenlenkern zusammenkommen, mit manchen sogar Freundschaft schließen ließ, ...