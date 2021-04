Mit Thomas Bernhard im Nationalrat: Wie wird - wohl Mitte Mai - die Kultur wieder aufgesperrt?

Thomas-Bernhard-Rede als Mahnung im Nationalrat, weil der Plan für die Öffnung der Kulturstätten fehlt.

"Wir fürchten ein Trauma. Wir haben ein Recht, uns zu fürchten", sagte Thomas Bernhard in seiner Dankesrede für den Österreichischen Staatspreis. Das war 1968. Und jetzt ist Bernhards Rede wieder da - im österreichischen Nationalrat. Neos-Kultursprecher Sepp Schellhorn zitierte Bernhard am Donnerstag in Hinblick auf die Ungewissheit über Öffnungsschritte in Kunst und Kultur.

In der Debatte im Nationalrat ging es um die Aufstockung der finanziellen Hilfe für jene, die seit Monaten nicht auftreten können. Es ging um 20 ...