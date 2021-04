Mit Vilém Flusser die Zukunft urbanen Lebens imaginieren

Erlebnisausstellung im Grazer Kulturjahr: "Die Stadt als Datenfeld" thematisiert die Konsequenzen der Digitalisierung.

Aiki hat die Größe eines Kindes, er kann tanzen, sprechen und definiert sich als "Sozialroboter". Er hat eine Versicherungsnummer und träumt davon, einmal einen "echten menschlichen Freund" zu haben. In der Ausstellung "Die Stadt als Datenfeld - Wie wir in Zukunft leben wollen" im Graz Museum animiert Aiki die Besucher, auf das Jahr 2050 zu wetten. Via Abstimmung. Wird die Gesellschaft erblüht oder untergegangen sein?

Aiki ist der Star in einem von elf sinnlich erfahrbaren Themenräumen (Gestaltung: Buero41A), ...