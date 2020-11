Miterfinder von "Scooby-Doo" Ken Spears (82) gestorben

Der Produzent und Miterfinder der Zeichentrickserie "Scooby-Doo", Ken Spears, ist tot. Er sei am Freitag im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Demenzerkrankung gestorben, berichtete das US-Filmblatt "Variety" am Montag unter Berufung auf Spears' Sohn Kevin Spears. Der gebürtige Kalifornier begann seine Karriere Ende der 1950er Jahre bei der Produktionsfirma Hanna-Barbera, die von den "Familie Feuerstein"-Trickfilmern Joseph Barbera und William Hanna gegründet wurde.

Dort traf er auf den Trickfilmzeichner Joe Ruby, mit dem er unter anderem die beliebte "Scooby-Doo"-Serie rund um einen Hund und vier Detektive schuf. In den 1970er Jahren gründeten sie mit Ruby-Spears Productions ihr eigenes Studio. Ruby war im August dieses Jahres im Alter von 87 Jahren gestorben. Quelle: Apa/Dpa