Mode aus Stahl: Martialische Männer zeigen Härte

Mit Klischees und Ritterromantik wird jetzt aufgeräumt: Rüstung war Schutz und Mode.

Was tun, wenn der sich kampfesmutig gebende Mann ein Bäuchlein ansetzt? In der Renaissance, als ein Harnisch als Teil der eleganten Herrengarderobe so üblich gewesen sein dürfte wie heute ein dunkelblauer Anzug, musste ein allzu wohlgenährter Mann tun, was sonst Frauen zugemutet wurde. "Sie schnüren sich um die Mitte ein", heißt es in einem Ritterbuch des 14. Jahrhunderts. "Sie versuchen so zu tun, als ob sie keinen (Bauch, Anm.) hätten, (...) obwohl jeder weiß, dass das Gegenteil wahr ist. Wir kennen doch alle Fälle solch eingeschnürter Herren, die ihren Harnisch in großer Eile wieder ablegen (...), weil sie ihn einfach nicht ertragen können."

So ein Harnisch wurde für kämpfendes Fußvolk en masse hergestellt, doch für adelige Herren war er maßgefertigt und verziert, also ein höchst kostspieliges Kleidungsstück, an dem - wie etwa an zwei Harnischen für einen Sohn Lorenzo de' Medicis - ein Plattner mit vier Gesellen vier Monate arbeitete. Ja, Kleidung! Denn Harnische, vor allem die prächtigen, trugen Adelige nicht nur im kriegerischen Kampf, sondern auch bei festlichen Turnieren, um Mut, Stärke und Männlichkeit zur Schau zu stellen. Solche Turniere waren in der Renaissance noch wichtigere gesellschaftliche Ereignisse als heute ein Spitzen-Fußballspiel, wofür übrigens - wie in anderen Sportarten - "Turnier" noch als Vokabel gebräuchlich ist.

Weil das Kunsthistorische Museum in Wien ab Dienstag diesen aus heutiger Sicht irrwitzigen metallenen Gebilden eine Sonderausstellung widmet, stellt Generaldirektorin Sabine Haag fest: "Die Rüstung war nicht nur ein Schutz gegen Waffen des Gegners, sie war auch Mode aus Stahl." Weil das Thema Rüstung unterschätzt und missverstanden werde, weil es im Kino, für Brauchtumsfeste oder für Computerspiele nur klischeehaft wiederbelebt werde, werde diese "ästhetisch anspruchsvolle stählerne Schutzkleidung" in einem realistischen und aus neuer Forschung gespeisten Licht gezeigt.

Dafür kann das Kunsthistorische Museum (KHM) aus dem Vollen schöpfen. Die Habsburger waren in der Hochzeit der Harnische ein wichtiges europäisches Herrschergeschlecht. Aus Beständen des Belvedere von Prinz Eugen, des Wiener Arsenals sowie der Schlösser Laxenburg und Ambras sei die Hofjagd- und Rüstkammer des KHM bestückt und 1889 als Museum eröffnet worden, schildert Sabine Haag im Katalog. Allein diese ist ein weltweites Unikum. Für die Ausstellung wird sie mit Leihgaben erweitert - wie aus dem Metropolitan Museum in New York, dem Patrimonio Nacional Madrid, der Staatlichen Kunstsammlung Dresden sowie aus einer speziellen Privatsammlung: jener des US-amerikanischen Unternehmers und Milliardärs Ronald S. Lauder, einst US-Botschafter in Österreich, Käufer der restituierten "Goldenen Adele" Gustav Klimts, für die er - wie für weitere Teile seiner Kunstsammlung - die Neue Galerie in New York betreibt. Er ist von Rüstungen der Renaissance so begeistert, dass er für die Schau "Iron Men - Mode in Stahl" die Transportkosten sponsert und private Leihgaben zur Verfügung stellt.

Schon als Jugendlicher habe er gern die Rüstungen im Metropolitan Museum in New York besichtigt, bekennt Ronald S. Lauder im Katalog. Denn egal ob solche Harnische "in den blutigsten Konflikten des Mittelalters und der Renaissance" eingesetzt oder bei Zeremonien für Krönungen getragen worden seien: "In fast jedem Detail steckt atemberaubende Kunstfertigkeit."

Wie virtuos die Plattnermeister des 16. Jahrhunderts gewesen sind, zeigt ein Video: Ein Geharnischter kann sogar Purzelbäume schlagen! Der Historiker Daniel Jaquet hat das Tragen eines 32 Kilogramm schweren Harnischs samt 7 Kilogramm Unterkleidung theoretisch wie praktisch erforscht und resümiert: Da das Gewicht auf den Körper verteilt sei und die Meisterschaft der Plattner auf jahrhundertelanger Erfahrung beruhe, habe er beim Gehen und Sitzen kaum Unterschiede bemerkt. Die Schäfte an Ellbogen und Knien seien bequem. Unter Lederhandschuhen behielten die Finger ihren Tastsinn. Was an Bewegung eingeschränkt sei, wie das Armeheben, biete zugleich Sicherheit, weil die für Einstiche gefährdeten Achseln geschützt blieben.



Ausstellung: "Iron Men - Mode in Stahl". Kunsthistorisches Museum, Wien, bis 26. Juni.