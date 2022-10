Moderne Architektur: Nichts für die Ewigkeit?

Der zeitgenössischen Architektur wohnt Vergänglichkeit inne. Was heute gebaut wird und die Menschen fasziniert, muss nicht zwingend auch für künftige Generationen Bestand haben. Werden Wolkenkratzer und Museen überdauern? Ein Blick in die Kristallkugel.

Was bleibt, was wird kommen? Fragen wie diese beschäftigen seit jeher, im Jahr 1910 etwa machte sich der deutsche Journalist Arthur Brehmer (1858-1923) in seinem Buch "Die Welt in 100 Jahren" Zukunftsgedanken und sagte immerhin das Handy voraus - die avisierten Zeppelin-Luftflotten und "Erdbeeren so groß wie Orangen" sind freilich nicht eingetroffen. In der Gegenwart, in der weltweit spektakuläre Gebäude entstehen, die Touristen und Fachpublikum anziehen, sei also ein Blick in die Ferne gestattet. Was von dem, das heute gebaut ...