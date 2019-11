Mögliche Dürer-Wandzeichnung im Stephansdom entdeckt

Hat Albrecht Dürer im Wiener Stephansdom eine Wandzeichnung angefertigt? Dieser Vermutung gehen Wissenschafter am Freitag in der Tagung "Dürerzeitliche Wandmalerei im Wiener Stephansdom" nach. Fest steht, dass die Zeichnung, die bei Restaurierungsarbeiten am gotischen Bischofstor an der Nordseite des Doms gefunden wurde, höchste Qualität aufweist und aus dem frühen 16. Jahrhundert stammt.

"Die Qualität erinnert an Dürer", erläutert Bernd Euler-Rolle, Fachdirektor im Bundesdenkmalamt (BDA), im APA-Gespräch. Eine sichere Zuschreibung zu Albrecht Dürer sei eine Herausforderung, denn schließlich gebe es keinerlei Aufzeichnungen, dass der Alte Meister je in Wien gewesen sei. Vielmehr sind es eine Reihe von Indizien, die das Forscherteam rund um Projektleiter Markus Santner zu der Theorie verleiten.

Dass die Zeichnung entdeckt wurde, sei ein Zufall gewesen, so Euler-Rolle. Sie befinde sich oberhalb des Shop-Einbaus in der Vorhalle des Bischofstors und sei stark verschmutzt gewesen. Nach der Reinigung und zahlreichen Untersuchungen kleinster Farbpartikel habe man eine Vorzeichnung freigelegt, die einen an die Wand gemalten Flügelaltar darstellt. An den Altarflügeln sind die Heiligen Katharina und Margarethe abgebildet. Besonders bemerkenswert sei dabei der Detailreichtum, "die besondere künstlerische Qualität lässt auf einen großen Meister schließen, der hier eine 'Zeichnung an der Wand' hinterlassen hat", so Euler-Rolle.

Zur Erhaltung und Erschließung des Werks hat die Abteilung für Konservierung und Restaurierung des Bundesdenkmalamts (BDA) im Zusammenwirken mit der Dombauhütte St. Stephan ein Konservierungs- und Forschungsprojekt realisiert. Nach eingehendem Studium des Bestandes beschloss man, mit externen Fachexpertinnen und Fachexperten im Rahmen einer wissenschaftlichen Tagung am heutigen Freitag zu diskutieren.

Erwin Pokorny, der als Dürer-Spezialist auch am Katalog zur aktuellen Dürer-Ausstellung der Albertina mitarbeitete, sieht in der Unterzeichnung ein eigenhändiges Werk von Albrecht Dürer, wie es in einer Aussendung heißt: "Die Frage ist nicht ob, sondern wann Dürer in Wien war. Die virtuose Pinselführung lässt eindeutig seine Handschrift erkennen." Der Kunsthistoriker Michael Rainer stellt fest: "In Joachim Sandrarts Biografie von Albrecht Dürer befiehlt Kaiser Maximilian I. dem Künstler, dass er 'ihm etwas Großes auf die Mauer abzeichnen soll'. Wir könnten nun den Ort dieser bislang als bloße Legende verkannten Anekdote gefunden haben."

Die Ergebnisse des Projekts und der Tagung werden in einem Band der "Österreichischen Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege" veröffentlicht.

Quelle: APA