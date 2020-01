Monty-Python-Star Terry Jones gestorben

Mitglied der legendären britischen Humor-Gruppe starb im Alter von 77 Jahren. Er litt seit einiger Zeit an Demenz.

Terry Jones ist tot. Er war unter anderem Regisseur bei den legendären Monty-Python Filmen "Das Leben des Brian und "Der Sinn des Lebens".

"Los, komm, Brian. Sonst haben die ihn gesteinigt, bevor wir da sind," jammert Brians Mutter mit durchdringender Stimme in der Jesus-Persiflage "Das Leben des Brian". Mit Bartschatten, buschigen Augenbrauen und kreischender Stimme verkörpert Terry Jones mit Wonne die weiblichen Quälgeister der Monty Python-Truppe. Und er war auch so etwas wie die Seele der Humorrabauken.

In den 70er Jahren stellen die Pythons mit ihrem anarchistischen Humor die Comedy-Welt auf den Kopf, danach gehen sie meist eigene Wege. 2014 standen sie sie zum letzten Mal zusammen auf der Bühne, allerdings ohne den inzwischen verstorbenen Graham Chapman. 2017 musst auch Jones aufgeben. Bei Jones war vor drei Jahren eine primäre progressive Aphasie diagnostiziert worden. Die Krankheit führte zu einem Verlust der sprachlichen Fähigkeiten. Bis zum Bekanntwerden dieser Demenz-Erkrankung gehörte er zum Komiker-Kollektivs, das er gemeinsam mit Kollegen wie John Cleese, Eric Idle und Terry Gilliam in den späten 1960er-Jahren gründete. Er führte bei den "Monty-Python"-Filmen

An der Universität in Oxford hatte Jones in den 60ern Michael Palin kennengelernt, während sich das konkurrierende und provokativere Autorenteam Eric Idle, Graham Chapman und John Cleese in Cambridge zusammenfand. Der Durchbruch gelang mit der BBC-Serie "Monty Python's Flying Circus". Terry Jones führt Regie bei dem Kassenhit "Das Leben des Brian" und bei "Der Sinn des Lebens", für den er 1983 den Großen Preis der Jury des Cannes Film Festival erhielt, sowie schon zuvor zusammen mit Terry Gilliam bei "Die Ritter der Kokosnuss". Später schrieb der Mittelalter-Experte rund 25 Werke, von Kinderbüchern bis zu historischen Abhandlungen, führte durch mehrere BBC-Serien, verfasste Drehbücher und führte Regie ("Erik der Wikinger").

Quelle: SN-Bef., Apa