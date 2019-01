"Mortier Next Generation"-Förderpreis geht an Krystian Lada

Der erste "Mortier Next Generation"-Förderpreis geht an den polnischen Dramaturgen, Librettisten, Regisseur und Kurator Krystian Lada, wie die Organisatoren am Sonntag bekanntgegeben haben. Mit dem mit 30.000 Euro dotierten Preis sollen außergewöhnlich talentierte Künstler geehrt werden, die am Anfang ihrer Karriere stehen und ein eigenes Projekt entwickeln wollen.

