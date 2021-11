Mozart-Museen bekommen neuen Leiter

Mit neuen Konzepten will Stiftung neue Zielgruppen ansprechen.

Die Stiftung Mozarteum hat nach der Pensionierung von Gabriele Ramsauer als Chefin der Mozartmuseen einen neuen Leiter für Mozarts Geburts- und Wohnhaus ernannt. In Jänner 2022 werde Linus Klumpner die Position übernehmen, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Weil die beiden Museen der Stiftung mit jährlich durchschnittlich 550.000 Besuchern zu den "wichtigsten (Tourismus-)Attraktionen rund um eine kulturhistorische Persönlichkeit" gehören, seien auch die Anforderungen an Führung und zeitgemäße Vermittlung hoch. Schwerpunkte in der Arbeit des Salzburger Kunsthistorikers seien das Vorantreiben neuer Ausstellungsideen und Zugänge auch für jüngere Zielgruppen sowie die Erstellung internationaler Ausstellungskonzepte. "Diese beiden Museen eröffnen die Möglichkeit, eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu schaffen", sagt Klumpner, zu dessen Berufsstationen das Belvedere oder das das Kabinett des ehemaligen Außenministers Schallenberg, wo er die internationalen Kulturagenden betreute.