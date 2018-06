Münchner Haus-der-Kunst-Direktor Enwezor legte Amt nieder

Der künstlerische Leiter im Haus der Kunst in München, Okwui Enwezor, legt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder. Der Vertrag des 54-Jährigen sei zum 1. Juni aufgelöst worden, teilte das Kunstministerium am Montag in München mit. Man werde jetzt zügig einen Nachfolger suchen. Die Aufgaben des künstlerischen Direktors soll zunächst der Hauptkurator Ulrich Wilmes übernehmen.

