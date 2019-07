Münchner Residenztheater gibt Abschiedsfest für Kusej

"Wo gehst du hin, wenn du nach Hause gehst?": Unter dieser Frage steht das Abschiedsfest für Martin Kusej am Münchner Residenztheater, das am 24. Juli steigt. Der künftige Burgtheaterdirektor verlässt das Haus nach acht Jahren. In dieser Zeit konnte er die Besucherzahlen stetig steigern, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Der Kärntner selbst war für 13 Inszenierungen verantwortlich.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Mit Herbst übernimmt Kusej das Wiener Burgtheater