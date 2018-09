Museum der Moderne erhält ein Leitbild

Der neue Direktor Thorsten Sadowsky tritt sein Amt an.

Mit 1. September hat Thorsten Sadowsky als neuer Direktor des Salzburger Museums der Moderne begonnen. Der Nachfolger Sabine Breitwiesers will dem Museum ein Leitbild geben, wie er in einer Aussendung verlauten ließ. "Ich verstehe das Museum als ein offenes, diskursives Forum, das seine Legitimation aus einer kritischen Verortung der Gegenwart bezieht und die drängenden Fragen der Zeit aufgreift." Kunst- und Kulturvermittlung spielen ebenso eine wichtige Rolle wie ein breites Spektrum von Ausstellungen, das von klassischer Moderne über Konzeptkunst, Licht- und Klangkunst bis zu Medienkunst und Positionen außereuropäischer Kunst reicht. Ebenso strebt Sadowsky eine Vernetzung mit lokalen und internationalen Kunstinstitutionen und Veranstaltern an. Besonderes Anliegen ist ihm die Fotografie.