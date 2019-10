Museumsbund fordert "definitive" KHM-Bestellung von Haag

Der Museumsbund Österreich fordert in einem Offenen Brief an Kulturminister Alexander Schallenberg die "definitive Bestellung" von Sabine Haag als Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums Wien (KHM). Damit reagiert der Museumsbund unter Präsident Wolfgang Muchitsch auf die jüngsten Ereignisse nach dem überraschenden Rücktritt von Eike Schmidt einen Monat vor Antritt seiner Position in Wien.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Haag derzeit noch interimistisch Generaldirektorin