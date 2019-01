Museumsquartier will Besuchern "zur Flucht verhelfen"

Mit 4,5 Millionen Besuchern zählte das Museumsquartier Wien (MQ) im abgelaufenen Jahr einen Rekordwert - und bietet mit einem künstlerisch gestalteten Escape Room jenen Gästen, die das Kulturareal besuchen und doch flüchten wollen, 2019 ein neues Angebot. "Das bringt uns in eine Liga mit den großen Kulturarealen dieser Welt", so MQ-Direktor Christian Strasser am Dienstag über die Zahlen.

SN/APA (Museumsquartier)/eSeL.at - MQ: Besucherrekord und neue Kultur-Highlights