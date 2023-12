Musical-Frühling Gmunden bringt 2024 "Dear Evan Hansen"

Nach seinem diesjährigen Erfolg mit der Uraufführung von "Briefe von Ruth" legt der Musical-Frühling Gmunden 2024 mit einer Erstaufführung nach: "Dear Evan Hansen" von Benj Pasek und Justin Paul, das bereits am Broadway gelaufen ist und sechs Tony Awards eingeheimst hat, kommt am 22. März im Stadttheater Gmunden erstmals in deutscher Sprache auf die Bühne. Die Neuinszenierung liegt wie immer in den Händen von Intendant Markus Olzinger, der das Projekt am Freitag präsentierte.

"Briefe von Ruth", eine Anne-Frank-ähnliche Geschichte, die den Deutschen Musical Theater Preis in vier Kategorien, darunter als bestes Musical, erhielt, war schon schwere Kost für das Genre Musical, einen einfachen Stoff hat man sich auch diesmal nicht ausgesucht: "Dear Evan Hansen" behandelt Angststörungen bei Jugendlichen, es geht um psychische Gesundheit und Suizidgedanken. Im Zentrum steht der junge Evan Hansen, für den es nahezu unmöglich ist, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Als ihm sein Therapeut empfiehlt, Briefe an sich selbst zu schreiben, die mit dem Satz "Lieber Evan Hansen, heute wird ein großartiger Tag" beginnen, hilft ihm das - als sich allerdings ein Mitschüler das Leben nimmt, werfen diese Briefe Fragen auf und Evan verstrickt sich in ein Lügenkonstrukt, umriss Co-Intendantin Elisabeth Sikora die Handlung.

In der Rolle des Evan Hansen ist der 28-jährige Sänger und Schauspieler Denis Riffel zu sehen, der derzeit noch als Berger in "Hair" im Salzburger Landestheater auf der Bühne steht. "Ich bin in jeder Szene dabei", sieht der Deutsche, der sehr überrascht war für die Hauptrolle ausgewählt zu werden, seinen Part in "Dear Evan Hansen" als sehr fordernd. Hat er bisher immer eher sportlich akzentuierte Rollen gespielt, wie er sagt, so hat er sich mittlerweile in die Rolle des eher androgynen Jugendlichen verliebt. Elisabeth Sikora, Co-Intendantin des Musical-Frühlings Gmunden, gibt seine alleinerziehende, stressgebeutelte Mutter Heidi und zeichnet auch für die Kostüme verantwortlich. In der weiteren Cast-Liste sticht der Name Annemieke van Dam hervor, die derzeit noch die Mrs. Danvers in "Rebecca" im Wiener Raimundtheater singt.

(S E R V I C E - "Dear Evan Hansen", Musik und Songtexte von Benj Pasek und Justin Paul nach einem Buch von Steven Levenson, Regie & Bühnenbild: Markus Olzinger, Musikalische Leitung: Jürgen Goriup, Choreografie: Wei-Ken Liao, Kostüme: Elisabeth Sikora. Mit Denis Riffel (Evan Hansen), Elisabeth Sikora (Heidi Hansen), Michaela Thurner (Zoe Murphy), Jelle Wijgergangs (Connor Murphy), Annemieke van Dam (Cynthia Murphy), Yngve Gasoy-Romdal (Larry Murphy), Savio Byrczak (Jared Kleinman), Vanessa Heinz (Alana Beck). Premiere am 22.3.2024, 19.30 Uhr, im Stadttheater Gmunden. Weitere Vorstellungen am 23.-24.3., 1., 6., 7., 13., 14., 19., 21.4. Infos und Tickets unter www.musical-gmunden.com)