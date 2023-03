Musik und künstliche Intelligenz: Lässt KI die Kreativität explodieren?

Sie kann nicht nur Robbie Williams und Beethoven verknüpfen: Wie künstliche Intelligenz die Musik verändert und wem die Rechte an ihren Ideen zustehen, erörtern Experten in Salzburg.

Künstliche Intelligenz und Musik: Das ist das Thema der „Karajan Music Tech Conference“ in Salzburg.

Auch ein Popstar kann manchmal Inspiration von außen brauchen. Robbie Williams wurde in Salzburg fündig. Als er 2022 sein Jubiläumsalbum "XXV" veröffentlichte, sang er dafür seinen Hit "Angels" neu ein - mit Orchesterbegleitung im Stil Beethovens. Um Ideen für die Verschmelzung von Pop und Klassik zu generieren, versetzte sich kein menschlicher Musiker in die Ideenwelt des Komponisten. Eine künstliche Intelligenz (kurz: KI oder AI) übernahm diesen Teil des Schaffensprozesses.

Mit Notenmaterial aus seinem Gesamtschaffen war die "Beethoven-AI" zu diesem Zeitpunkt bereits gut gefüttert. 2020 hatte ein Team, dem Matthias Röder, der Leiter des Salzburger Karajan-Instituts, der Komponist Walter Werzowa und weitere Spezialisten angehörten, die künstliche Intelligenz so weit trainiert, dass sie die unvollendet gebliebene 10. Symphonie Beethovens weiterschreiben konnte. Aus dem Fragment, das der Komponist zu dem Werk hinterließ, aus vollendeten Kompositionen und aus Beispielen seiner Zeitgenossen lernte das neuronale Netzwerk stilistische und kompositionstechnische Merkmale zu erkennen, zu verwenden und zu kombinieren. Mit diesem Datenvorrat konnte sie Vorschläge generieren, wie sie Beethoven geschrieben haben könnte.

Das Projekt habe auch Robbie Williams und seinen Hitschreiber Guy Chambers "sehr interessiert", erzählt Matthias Röder über das Zustandekommen der neuen "Angels"-Version. Um den kreativen Output der "Beethoven-AI" wird es nun aber auch in Salzburg wieder gehen, wenn Röder am 15. März die Karajan Music Tech Conference veranstaltet. Die Rolle, die künstliche Intelligenz in der Musikbranche spielt und spielen wird, steht im Mittelpunkt der Konferenz.

In einem der Panels werde heuer etwa die Frage erörtert, "wie Künstler mit KI arbeiten", erläutert Matthias Röder. Neben dem Komponisten Werzowa seien auch die Musikerin Portrait XO oder die KI- und Pop-Expertin Jovanka von Wilsdorf zu Gast bei der Konferenz auf dem Salzburger Messegelände.

Wie rasant sich die Technologie weiterentwickelt, zeigt zugleich ein Blick auf vergangene Programme der Konferenz. "Wir hatten künstliche Intelligenz immer wieder als großes Thema", sagt der Leiter des Karajan-Instituts, "aber auch die Innovationszyklen sind auf diesem Feld sehr kurz und schnell."

Während intelligente Chatbots wie ChatGPT seit Kurzem weltweit Schlagzeilen machten, sei künstliche Intelligenz in der Musikindustrie eigentlich seit einem Jahrzehnt präsent. "Damals begannen die Forschungsabteilungen großer Technologiekonzerne wie Google oder Apple, sich mit Empfehlungssystemen zu befassen." Heute seien die Musikempfehlungen auf Streamingdiensten wie Spotify so allgegenwärtig, dass "niemandem mehr auffällt, dass hier künstliche Intelligenz am Werk ist".

Ein umso auffälligerer Entwicklungsschritt folgte, als neuronale Netze auch das Komponieren lernten - erst in experimentellen Genres, dann in öffentlichkeitswirksamen Projekten, bei denen Computer Werke von Schubert oder Beethoven fortschrieben.

Für menschliche Musikschaffende könnte dieser Schritt langfristig ein Umdenken bedeuten, ist Röder überzeugt: "Als Komponist muss ich nicht mehr in allen Details wissen, wie ich einen Kontrapunkt ausarbeite, wenn ich ein System habe, das mir dabei helfen kann." Zugleich biete das Zusammenspiel zwischen Mensch und einer Maschine mit immenser Kombinationsgabe eine Vielzahl neuer Möglichkeiten: "Das kann eine Explosion an Kreativität bringen."

Eine der spannendsten Zukunftsfragen auf dem Feld soll bei der Konferenz daher ebenso erörtert werden: Wenn Maschinen komponieren - wer besitzt dann das Urheberrecht?

Weil jede KI erst aus einem Trainingsdatensatz lernen müsse, was sie dann an Musik produzieren könne, stelle sich freilich auch die Frage, "ob ich als Musiker nicht Miturheber bin, wenn in diesem Trainingsdatensatz auch meine Werke verwendet wurden", führt Röder aus.

So interessant wie komplex sei die Debatte aber auch deshalb, "weil die KI mein Werk ja nicht reproduziert, sondern sehr grundlegende Dinge von ihm lernt, die sie dann selbst anwenden kann". Ob man der KI also statt Urheberrechtsverletzungen eher kulturelle Aneignung vorwerfen müsste? Auch hier werde es spannend zu beobachten, ob sich mit den technologischen Möglichkeiten langfristig auch das ganze Bezugssystem verändere, sagt Matthias Röder: "Diese ganze Vielfalt an künstlerischen Äußerungen, die wir durch KI plötzlich als Werkzeuge zur Verfügung haben: Das ist ja auch eine Form, mit der eigenen Kunstgeschichte umzugehen, die wir noch nie zuvor hatten."



Termin:Karajan Music Tech Conference, 15. 3., Salzburg, Messe, im Rahmen von salz21, Registrierung:

www.karajanmusictech.com