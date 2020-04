Muti hofft auf Normalität bis zum Neujahrskonzert

Riccardo Muti hofft am 1. Jänner 2021 das Neujahrskonzert in Wien dirigieren zu können. "Es wäre schön, sagen zu können, dass alles wie früher zurückgekehrt ist und aufs Neue Jahr anzustoßen. Ich hoffe, dass wir zu einem normalen Leben zurückfinden", sagte Muti im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera". Der Dirigent verbringt die Heimisolierung in seinem Haus in Ravenna.

SN/APA/HANS PUNZ Muti soll 2021 zum sechsten Mal Neujahrskonzert leiten