Mutmaßlicher Suizid-Revolver Van Goghs in Paris versteigert

Der Revolver, mit dem sich der Maler Vincent van Gogh das Leben genommen haben soll, ist in Paris für 162.500 Euro versteigert worden. Der Schätzwert von 40.000 bis 60.000 Euro wurde im Auktionshaus Drouot am Mittwoch damit deutlich übertroffen. Neuer Eigentümer ist ein unbekannter Privatsammler, der per Telefon mitgesteigert hatte.

SN/APA (AFP)/FRANCOIS GUILLOT Vincent van Gogh beging am 27. Juli 1890 Selbstmord