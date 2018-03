Nachlassverwalter von Harper Lee gegen Broadway-Stück

Die Nachlassverwalter der Autorin Harper Lee haben die Produzenten einer geplanten Broadway-Adaption ihres Werks "Wer die Nachtigall stört" geklagt, da das Skript von Aaron Sorkin zu sehr vom Original abweicht. Ein Gericht im US-Bundesstaat Alabama soll entscheiden, ob der Stücktext sich zu weit vom Geist und den Charakteren des 1960 erschienenen Romans entfernt hat.

Tonja B. Carter, Vertreterin der Nachlassverwalter, kritisiert, dass in der Broadway-Fassung zahlreiche Charaktere verändert worden seien. Sorkin, der für die Emmy-gekrönte Serie "The West Wing" verantwortlich zeichnet, habe dem Plot auch zwei weitere Personen hinzugefügt. Die Premiere ist für den 1. November in New York geplant.

(Apa/Ag.)