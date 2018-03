Nächstes Picasso-Porträt von Geliebter wird versteigert

Rund eine Woche nachdem ein Gemälde von Pablo Picasso, das seine Geliebte Marie-Thérèse Walter zeigt, bei einer Versteigerung in London rund 56 Millionen Euro eingebracht hat, steht schon die nächste Auktion eines Walter-Porträts an.

Das 1932 entstandene Bild "Le Repos", auf dem Walter auf rotem Untergrund zu schlafen scheint, werde bei einer Auktion im Mai in New York für voraussichtlich bis zu 35 Millionen Dollar (etwa 28 Mio. Euro) unter den Hammer kommen, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Montag (Ortszeit) mit.

Anfang März hatte das Gemälde "Femme au béret et à la robe quadrillée (Marie-Thérèse Walter)" (Frau mit Barett in kariertem Kleid) von 1937 bei einer Versteigerung in London rund 56 Millionen Euro gekostet. Angaben zu Käufer und Verkäufer hatte das Auktionshaus Sotheby's nicht gemacht.

(Apa/Dpa)