Die Wienerin Natascha Mair wurde am Donnerstag zu einer der Ersten Solotänzerinnen des Wiener Staatsballetts ernannt. Mair ist seit 2012 am Staatsballett engagiert, davor absolvierte sie die Ballettschule der Staatsoper. 2014 avancierte sie zur Halbsolistin, 2016 zur Solotänzerin, wie das Haus am Ring am Freitag mitteilte.

Quelle: APA