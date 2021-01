Nationalbibliothek mit neuem Speicher für 200.000 Werke

Statt eines Tiefenspeichers unter dem Heldenplatz in Wien gibt es nun ein Lager im niederösterreichischen Haringsee.

Prosaisch sieht der neue Bücherspeicher der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) aus. Äußerlich unterscheidet sich der Bau im niederösterreichischen Haringsee kaum von den gängigen Lagerhallen der Umgebung. Und doch findet sich auf den rund 1.000 Quadratmetern im Inneren mittlerweile ein Schatz von rund 200.000 Objekten. Diese werden auf 5,4 Regalkilometern unter modernster Klima- und Sicherheitstechnik konserviert.

Errichtet wurde der rund 40 Kilometer von Wien entfernte Bücherspeicher von der Bundestheater-Holding-Tochter Art for Art - in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Lagerhallen des Technischen Museums und der Bundestheater. Dorthin wurden in der zweiten Jahreshälfte 2020 die rund 200.000 Objekte transportiert. Dabei handelt es sich laut ÖNB-Aussendung vornehmlich um Bücher, Fotonegative, Zeitungen und Plakate, die großteils bereits digitalisiert sind.

Derzeit verwahrt die ÖNB einen Gesamtbestand von rund 10,9 Millionen Objekten. Sie besitzt einen 1992 errichteten Bücherspeicher unter der Burggarten-Terrasse der Hofburg, der auf rund vier Millionen Werke ausgelegt ist, sich aber langsam seiner Kapazitätsgrenze nähert. Der neue Speicher in Haringsee ist nun die Alternative zu der 2013 von der Regierung angedachten Errichtung eines Tiefspeichers unter dem Heldenplatz, zumal eine Umsetzung dieses Projekts angesichts der momentan am Platz befindlichen Ausweichquartiere des Parlaments auch in absehbarer Zeit nicht zu realisieren gewesen wäre, so die ÖNB.

Quelle: APA