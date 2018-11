Neue Geschäftsführerin für die documenta angetreten

Die Kunstausstellung documenta hat eine neue Geschäftsführerin. Sabine Schormann hat ihr Amt als Generaldirektorin der gemeinnützigen documenta und Museum Fridericianum GmbH angetreten. "Was wir nun angehen ist, der documenta ein neues strukturelles Rückgrat zu geben", sagte die 56-Jährige am Donnerstag bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt in der neuen Position.

SN/APA (dpa)/Uwe Zucchi Die neue documenta-Geschäftsführerin tritt ihr Amt an